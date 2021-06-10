استغل إصابتها بـ«ألزهايمر».. عاطل يغتصب جارته المسنة «95 عاما» بالفيوم

لم يكن «محمد ص. ع.»، صاحب الـ 45 سنة، يدري أنّ جريمته ستعرف في محافظة الفيوم بالكامل، وتنتشر كالنار في الهشيم، خصوصاً بعدما سولت له نفسه اغتصاب جارته المُسنة، التي تبلغ من العمر 95 سنة، وسرقتها، مستغلاً إقامتها بمفردها وإصابتها بألزهايمر، مُعتقداً أنّه سيفلت من العقاب، نظراً لأنّ ضحيته لن تتذكر شيئاً، إلا أن الواقعة ظلت عالقة في ذهنها، وأبلغت الشرطة بما ارتكبه جارها، الذي فر هارباً، حينما علم بافتضاح أمره، خوفاً من فتك أهالي القرية به.

نوبة هلع وصراخ المسنة يكشف اغتصابها من قبل جارها

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية «الونايسة»، التابعة لمركز إطسا، يفيد بقيام أحد جيرانهم في الأربعينيات من عمره، باغتصاب جارتهم المسنة، 95 سنة، وسرقتها، قبل أن يفر هارباً، ودخول المجني عليها المسنة في نوبة هلع مما تعرضت له.

مباحث إطسا تنتقل إلى منزل المسنة المعتدى عليها

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة إطسا إلى مكان الواقعة، وتبينّ أنّ المتهم «محمد ص.»، 45 سنة، تسلل إلى منزل جارته المسنة، 95 سنة، بغرض سرقة المنزل، إلا أنّ الشيطان لعب بعقله وقرر اغتصاب المجني عليها، مستغلاً إصابتها بالزهايمر، فقام بتهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته، ثم سرق المنزل، واعتدى عليها جنسياً وفر هارباً.

بكاء وعويل وتجمهر الجيران أمام منزل المسنة

وأكد أهالي القرية أنّهم فوجئوا بسماع صوت المجني عليها تصرخ وتبكي بشدة، فهرع الجيران إليها، ووجدوها في حالة هلع ونوبة بكاء وملابسها ممزقة، وأخبرتهم بما حدث معها، وحاولوا الإمساك بالجاني، إلا أنّه فر هارباً خوفاً من قيام الأهالي بالفتك به.

عرض المسنة على الطب الشرعي

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، والتي أمرت بسرعة ضبط الجاني، وإحالة المسنة إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها، وبيان ما بها من آثار اعتداء جنسي من عدمه.