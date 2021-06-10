محلل بإدارة شؤون الأجانب في دبي: نواكب التحديات والمتغيرات العالمية

قالت أسماء علي البلوشي، محلل استشراف المستقبل بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنهم يعملون على تصميم الدراسات الاستشرافية الخاصة، بجميع مجالات وقطاعات الإدارة، وتقديم الخدمات للمتعاملين والموظفين.

وأضافت «البلوشي»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة «dmc» الفضائية، اليوم الخميس، أن تصميم الدراسات الاستشرافية لم يبدأ بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكنه كان يعمل قبلها، وظهر بالعديد من المبادرات والدراسات الاستشرافية.

وتابعت محلل استشراف المستقبل بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة، بأن القسم يعمل على مواكبة المتغيرات والتحديات العالمية، وهو يساعد متخذي القرار على اتخاذ القرارات الصحيحة، بناء على سيناريوهات محددة، توضع ضمن الدراسات الاستشرافية.

وعرض برنامج مصر تستطيع، حلقة خاصة من مطار دبي، حيث التقى عددا من المسؤولين فيه، منهم رضوى راغب حزين، الخبيرة في أعمال البرمجيات في أكبر الشركات الإماراتية، المسؤول عن ميكنة وبرمجة مطارات دبي، قائلة: إنهم صمموا البرامج الذكية الخاصة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التابعة للحكومة الإماراتية، موضحة أنها تتضمن «كل شخص يرغب في زيارة الإمارات يمر في إحدى المنظومات التي تنفذها شركتنا، بدءًا من البوابات الإلكترونية، وهي فريدة من نوعها، وصُنعت بشكل يتناسب مع إمارة دبي، وتقنيا أيضا فهي حديثة جدا، وتعتمد على بصمة الوجه والعين في التعرف على الأشخاص».

والتقى البرنامج اللواء محمد المري، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة وشئون الأجانب في دبي، قائلًا: إن مهمته الرئيسية هي إسعاد الزائرين، مؤكدًا أنه منذ 15 عامًا عندما زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم إمارة دبي، هذه الدائرة، قال له «أسعد الناس وساعدهم»، مشيرا إلى أن هذا التوجه كان بمثابة مصباح له، من أجل تطوير الخدمات، وتقديم خدمات مخلصة لكل من يأتي إلى الإمارات، مبيّنا أن عدد الموظفين في الوحدة 5500 موظف، من بينهم 1500 عنصر نسائي، لافتا إلى أن الإدارة تشابه الأسرة لذا تقدم خدمة متكاملة.