إصابة 4 أشخاص في حادثين ببني سويف.. أحدهم صدمه قطار

أصيب 4 أشخاص في حادثين بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، الأول نجم عن اصطدام قطار بطالب، قرب محطة السكة الحديد بالواسطى، مما أدى إلى إصابته بكسور في الساقين، والثاني إثر اصطدام دراجة نارية بعربة «كارو»، على طريق قرية «دنديل»، التابعة لمركز ناصر، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة للعلاج.

ففي الحادث الأول، أُصيب طالب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في كلا الساقيين، بعد أن صدمه قطار قرب محطة سكك حديد الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية، فرع بني سويف، بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب، مدير المرفق، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة طالب، بعد أن صدمه قطار بمحطة سكك حديد الواسطى شمال المحافظة.

وتبين أن الطالب يدعى «عبد الرحمن ش. س.»، 18 سنة، مقيم بمركز الواسطى، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساقين، وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي الحادث الثاني، أصيب 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية بعربة «كارو»، على طريق قرية «دنديل»، التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هم «أحمد رمضان سيد»، 15 سنة، طالب، أٌصيب باشتباه كسر بالساق اليمنى، و«إسلام بدوي محمد»، 21 سنة، أُصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، و«منة سعد بدر»، 15 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، ويقيمون بقرية «دنديل»، التابعة لمركز ناصر.