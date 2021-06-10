انتهاء الموجة الحارة وفرص الأمطار.. خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، حتى الأربعاء المقبل، موضحة أن هناك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، وذلك أثناء النهار، أما عن حالة الطقس ليلاً، فيكون لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل جنوبا.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران المدني، ومتابعات حالة الطقس والتغيرات الجوية المفاجئة.

الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة 11 يونيو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ـ فرص لسقوط أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 20% تقريباً.

الظواهر الجوية المتوقعة السبت 12 يونيو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، غرب البلاد، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

ـ فرص لسقوط أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة بنسب سقوط تصل لـ20 % تقريبا.

الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 13 يونيو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الغربية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة الاثنين 14 يونيو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 15 يونيو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 16 يونيو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

ونوهت الهيئة إلى ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال فترة التنبؤ، وتقوم الأرصاد بإصدار تحديثاتها بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بصفة مستمرة.