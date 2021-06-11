أستاذ زراعة كلى: لاتوجد دراسات تؤكد أن كورونا يسبب الفشل الكلوي

قال الدكتور بدير علي الدين الباز، أستاذ جراحة الكلى بجامعة المنصورة، ورئيس برنامج زراعة الكلى بمركز الكلى في المنصورة، إن توجيهات الدولة المصرية مؤخرا بشأن التوسع في عمليات زراعة الكلى وزيادة المخصصات، هو خطوة إيجابية، ويجب تكاتف جهود الدولة كاملة لمواجهة تفشي المرض.

وأضاف رئيس فريق زراعة الكلي بمستشفيات جامعة المنصورة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن 30% من أمراض الكلى مجهولة الأسباب، لافتا إلى أن الدراسات العلمية حتى الآن لم تثبت أن فيروس كورونا يسبب الفشل الكلوي.

وقال الأستاذ بجامعة المنصورة: «لا توجد دراسات مستفيضة في العالم كله حتى الآن، تؤيد الارتباط بين الإصابة بفيروس كورونا والإصابة بالفشل الكلوي المزمن، وننتظر الإجابة بعد خمس سنوات على الأقل بعد عمل الدراسات المستفيضة، يكون فيروس كورونا انتهى، ونبدأ عمل الحصر لعدد المرضى المصابين بالفشل الكلوى بعد كورونا، مقارنة بالناس العاديين الذين أصيبوا بكورونا ولم يأتي لهم فشل كلوي، وصعب الإجابة عليه في هذا الأثناء».

وتابع: «لا أحد يعلم هل ضعف المناعة الناشئ عن كورونا فيروس سيؤدي إلى هذه الأمراض المزمنة، ولكن هناك بعض الأمراض المتعلقة بالمناعة ممكن تزيد وتتأثر بكورونا، وكل هذا خاضع للدراسة على مستوى العالم».

وناشد «الباز»، المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من أي مرض، والاهتمام دوما بالتغذية الجيدة، وكذلك تجنب تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب المختص منعا لحدوث أي مضاعفات أو آثار سلبية على صحة المواطن.