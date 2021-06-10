مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب دراجة بخارية بالفيوم

رفيقان يسيران معاً متجهين إلى أحد المقاهي، لقضاء بعض الوقت برفقة باقي أصدقائهما، مستقلين دراجة بخارية، دون أن يعلما أنّها ستكون الرحلة الأخيرة لأحدهما، حيث انقلب الموتوسيكل الذي يستقلانه، بعدما تعثرا في حفرة على طريق «اللاهون – هوارة» بنطاق مركز الفيوم، ولم يتمكنا من مشاهدتها بسبب الظلام، فسقط كليهما وانقلبت الدراجة البخارية فوقهما، مما أدى إلى إصابة الأول بنزيف بالمخ وتوفيّ خلال نقله إلى مستشفى الفيوم العام، بينما أصيب الآخر بكسور في الحوض والفخذ الأيمن واليد اليمنى، وجرى نقله للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

انقلاب دراجة بخارية ينهي حياة قائده ويصيب الآخر

تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانقلاب دراجة بخارية بطريق اللاهون – هوارة بالفيوم، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

أسماء المتوفي والمصاب في انقلاب دراجة بخارية

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها الرائد أحمد طرفاية، رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، أنّ حادث انقلاب دراجة بخارية أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وهما «محمد حسن سيد»، 18 سنة، الذي أصيب بنزيف في المخ وتوفى داخل سيارة الإسعاف، قبل وصوله إلى المستشفى، وجرى إيداع جثته بمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأصيب صديقه «عماد رجب محمد»، 20 سنة، بكسور في الحوض والفخذ الأيمن واليد اليمنى، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الأشعات والفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تحرير محضر بواقعة انقلاب دراجة بخارية

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.