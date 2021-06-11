تأبين رسمي وشعبي لفنان بني سويف: حمدي وهب حياته لرسم الجداريات الوطنية

فنان وهب حياته للرسم على حوائط المصالح الحكومية والمدارس في محافظة بني سويف، على شكل جداريات تحمل الطابع الفلكلوري الريفي والوطني، كذلك وهب حياته للتعريف بأهم الأحداث التاريخية للوطن ومحافظة بني سويف ومسقط رأسه في مركز ناصر.

الفنان «حمدي نصر» حصل على تكريمه بعد أيام من وفاته، ما يقرب من 45 عامًا، لم يخلو شارع أو مبنى حكومي من جدارياته، عاش حياته في هدوء، ليظل اسمه خالدًا في محافظة بني سويف بأعماله التي لم يتحصل منها على أي مبالغ مالية.

فنان بني سويف والذي كان يعمل موظفًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وتوفي قبل أيام من بلوغه سن المعاش، لم يعلم بأن تكريمه لن يأتي إلا بعد مماته، حيث تم تنظيم معرض يحمل بعض لوحاته في حفل تأبين رسمي وشعبي نظمه مركز الإعلام بناصر.

وقال محمد بصيلة، مدير مركز إعلام ناصر، إن المركز نظم حفل تأبين الراحل حضره علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، يرافقه محمد سعد أمين مدير قطاع إعلام شمال الصعيد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي من محبي الراحل بالإضافة إلى أسرته.

وأضاف: «كما تم افتتاح معرض الفنان الراحل بمقر مركز الإعلام بناصر، والذي نال إعجاب الحاضرين، حيث ضم لوحات فنية نادرة وأعمال فنية رائعة لتوثيق أعمال تراثية وشخصيات مؤثرة وبراعة عالية في التصوير والرسم بكل أنواعه والنحت والجداريات.

وأشار «بصيلة» إلى أن الفنان الراحل حمدي نصر من مواليد 29 يونيه 1961 وتوفي في 26 مايو 2021، وشغل منصب مدير مركز المعلومات بمجلس مدينة ناصر، وقام بعمل الجداريات على مداخل مدينة ناصر وداخل مجلس المدينة وشارك في معارض عديدة في الرسم والنحت والتصوير والخط العربي وحصل على جوائز عديدة وشهادات تقدير.

وأضاف «تم عمل حفل تأبين للفنان الراحل حمدي نصر على هامش المعرض بمقر مركز إعلام ناصر في حضور أسرة الراحل، بتنظيم من رواد نادي الأدب بمركز إعلام ناصر برئاسة الأديب علي لابي صاحب الفكرة».