الكهرباء: 2.7 مليار جنيه إجمالي ما تم إنفاقه على سوهاج

قال المهندس سامي أبو وردة، العضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن محافظة سوهاج تقع في نطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، لافتَا إلى أن تعداد سكان سوهاج يقدر بـ 6 ملايين مواطن، و1.5 مليون مشترك في الحصول على التيار الكهربائي.

وتابع «أبو وردة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج «المال والناس»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن ما تم ضخه في نطاق التوزيع الكهربائي في محافظة سوهاج فقط يقدر بـ2.7 مليار جنيه في أربع سنوات فقط، وهذا أدى لتحسن التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعادل أضعاف ما تم إنفاقه على المحافظة في تطوير الكهرباء في سنوات كثيرة.

ولفت العضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إلى أن ما يحدث في مجال الكهرباء في محافظات الصعيد لم يحدث طيلة العقود الماضية، مما أدى لاستقرار في التغذية، وحدوث فائض في الكهرباء، معقبًا: «ما عندناش مشكلة إطلاقًا في تلبية الطاقة لأي مستثمر».