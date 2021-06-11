الرئيس الأمريكي: سنتبرع بـ 500 مليون جرعة «لقاح كورونا»

قالت الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، إن الاقتصاد بدأ في العودة بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن التطعيم ضد الفيروس هو مفتاح إعادة فتح الاقتصاد.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمة له، أن بلاده سوف تساعد العالم من أجل الخروج من الفيروس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتبرع بـ 500 مليون جرعة «لقاح كورونا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بايدن: استمرار الفيروس يعني حدوث المزيد من التحورات

وأضاف بايدن، أنها خطوة تاريخية، مشيرا إلى أن استمرار الفيروس، يعني حدوث المزيد من التحورات، مؤكدا أن القيم الأمريكية تفرض على بلاده تطعيم العالم ضد «كورونا».

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن «نريد مهاجمة فيروس كورونا بشكل جماعي».

وفي سياق متصل، يحقق مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة فيما يبدو أنها تقارير أعلى من المتوقع عن التهاب بالقلب لدى مراهقين وشباب بعد الحصول على جرعة ثانية من لقاحي «فايزر» و«موديرنا» الأمريكيين.

وقال الدكتور توم شيمابوكورو، من «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، في اجتماع حكومي حول اللقاحات، أمس الخميس، إنه حتى 31 مايو الماضي، كان لدى الهيئة 275 تقريرًا أوليًا عن مثل هذا الالتهاب في سن 16 إلى 24 عامًا، وهذا من بين أكثر من 12 مليون جرعة ثانية من اللقاحات.

وأضاف شيمابوكورو، أنه يبدو أن الحالات تحدث في كثير من الأحيان بين الرجال والشباب، وقد تعافى معظمهم بالفعل، مشيرا إلى أنه يمكن أن يحدث هذا النوع من التهاب القلب بسبب مجموعة متنوعة من العدوى، بما فيها نوبة «كورونا»، بالإضافة إلى بعض الأدوية. وكانت هناك تقارير نادرة تتبع أنواعًا أخرى من التطعيمات.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في 18 يونيو الجاري لتقييم المخاطر المحتملة بشكل أكبر.