عاجل.. إصابة 6 أشخاص باختناق في حريق منزلين لشقيقين ببني سويف

أصيب 6 أشخاص باختناق إثر حريق، منذ قليل، في منزلين بقرية إهوه التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، ويجرى تحرير محضر بالواقعة وندب الأدلة الجنائية ورجال المباحث للوقوف على أسباب الحريق.

وكان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا من الأهالي بوقوع حريق في منزلين مجاورين لبعضها بقرية إهوه التابعة لمركز بني سويف، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق والسبب «ماس كهربي»

وانتقل رجال الحماية المدنية على رأس 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنوا من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة بمعاونة رجال المباحث والقوات النظامية بمركز شرطة بني سويف، وتبين أن الحريق في منزلين مجاورين لشقيقين، وأن ماسًا كهربائيًا قد يكون وراء الحريق.

ونقلت سيارات إسعاف بني سويف 6 مصابين باختناق نتيجة للحريق إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقى العلاج والإسعافات الأولية، وتبين أن الإصابات بسيطة وعبارة عن اختناقات وجروح.

أسماء المصابين في حريق بنى سويف

وتبين أن المصابين هم: عبدالعظيم هشيمه عبدالعظيم، 27 سنة، وأحلام سيد حماد، 23 سنة، وأميرة عبد النبي حسين، 23 سنة، وولاء مصطفى عبد العظيم، 30 سنة، وجميعهم مصابين باختناق، وعبد الرحمن على عبد الحي، 17 سنة، مصاب بجرح بالذراع الأيسر، وهاني مصطفي عبدالعظيم، 30 سنة، مصاب بكدمة بالساق اليمنى.