لندن: سنقود مع واشنطن الحملة الدولية ضد الهجمات السيبرانية

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن بلاده ستقود مع واشنطن الحملة الدولية ضد الهجمات السيبرانية، مضيفا أن جزءا كبيرا من الهجمات السيبرانية تقف وراءها حكومات روسيا وإيران والصين، وفاق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة، اتفقتا في وقت سابق، على تحديث ميثاق الأطلسي الذي وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرتشل في عام 1941، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وتضمن الاتفاق الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائه، أمس الخميس، برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، القضايا السياسية والأمنية والعلوم والتكنولوجيا والتجارة والتغيرات المناخية فضلاً عن الصحة والطاقة.

الولايات المتحدة وبريطانيا تتفقان على ضرورة الدفاع عن القيم الديمقراطية المشتركة وحرية الإعلام وحقوق الإنسان

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان: اتفق الجانبان على ضرورة الدفاع عن القيم الديمقراطية المشتركة وحرية الإعلام وحقوق الإنسان والتركيز على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية العسكرية والأمنية.

وأشارت رئاسة الوزراء، إلى اعتزام لندن وواشنطن إنشاء لجان مشتركة لتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي إلى جانب تكثيف الجهود البحثية للوقاية من الأوبئة ومكافحتها علاوة على مساعدة العالم على مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وضمان وصول اللقاحات للدول الفقيرة.

وأكد الوزراء البريطاني، دور منظمة «الصحة العالمية» بالنسبة للأمن الصحي العالمي وأهمية دعم أعمالها خاصة المتعلقة بالدراسات والأبحاث التي تجريها بشأن منشأ كورونا.

واشارت الوزراء البريطانية، إلى اتفاق الجانبان على لعب دور قيادي لحث العالم على مواجهة التغيرات المناخية ووقف ارتفاع درجات حرارة الأرض لاسيما عبر قمة المناخ «كوب 26» التي تستضيفها بريطانيا في نوفمبر المقبل.