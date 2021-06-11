عاجل.. إخماد حريق بمنزل ومخزن خردة جنوب بني سويف دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، منذ قليل، حريقا شب في منزل ومخزن للخردة بقرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، دون وقوع إصابات، وجاري تحرير محضر بالواقعة وكشف ملابسات وأسباب الحريق.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا من الأهالي بوقوع حريق في منزل ومخزن للخردة مجاورين لبعضهما بمدخل قرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل أي حالات إصابة في حال حدوثها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقل رجال الحماية المدنية على رأس سيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنوا من إخماد النيران ومنع امتدادها بمعاونة رجال المباحث والقوات النظامية بمركز شرطة سمسطا، والوحدة المحلية والأهالي.

وتبين أن الحريق شب في منزل في مدخل القرية وامتدت النيران لمخزن خردة، وجاري توجيه رجال المعمل الجنائي بمديرية الأمن والمباحث للوقوف على أسباب الحريق.

يشار إلى أن حريقا آخر شب منتصف ليل اليوم الجمعة في منزلين مجاورين لبعضهما بقرية «أهوه» التابعة لمركز بني سويف، قبل أن يتم إخماد النيران، وإصابة 6 أشخاص باختناق ونقلهم إلى المستشفى الجامعي ببني سويف لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وخروجهم فور تحسن حالتهم.