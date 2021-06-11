استخدما السكاكين.. إصابة عامل وزوجته في مشاجرة بينهما بسوهاج

أسفرت مشاجرة بالسكاكين، بين عامل وزوجته بدائرة مركز سوهاج، عن إصابتهما بطعنات متفرقة، بسبب خلافات الزوجية، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز سوهاج، يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنها بين سيدة تدعى «صباح. ج. ع»، 40 ربة منزل، مصابة بجرح طعني شبه نافذ بالجانب الأيسر واشتباه نزيف بالبطن والصدر، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي، وبين زوجها «خلف الله أ س»،41 سنة، عامل، مصاباً بجرح قطعي بالجانب الأيسر، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، والطرفان يقيمان دائرة المركز، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات زوجية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.