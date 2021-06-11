عاجل.. إصابة 7 في 3 مشاجرات بالشوم في أسيوط وسوهاج

شهدت محافظات مصر العديد من الأحداث على مدار الساعات الأخيرة من أمس الخميس، ومن بين أبرز الأحداث الهامة في المحافظات هي المشاجرات التي حدثت في أسيوط وسوهاج، صعيد مصر، وأدت لإصابة عدد من المواطنين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

إصابة 5 أشخاص في مشاجرتين بمحافظة سوهاج

تمكنت وحدة مباحث سوهاج، من إلقاء القبض علي طرفي مشاجرتين، حيث أصيب 3 أشخاص، في مشاجرة بقرية «القبيصات»، دائرة مركز طهطا بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة، وسيطرت الشرطة علي الطرفين، وتم نقل المصابين لمستشفي طهطا العام، كما أُصيب شاب وعمه في مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة المنشاه .

تعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى المشاجرة بين كل من: طرف أول «عبدالله. ح. م» 35 سنة مصابا بكسر في الجمجمة، «حنفي. م. ا» 72 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقلهما إلى مستشفي طهطا العام وتحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان «محمد.ع.م» 52 سنة، مصابًا بطعن نافذ في البطن، و«علي. ع. ع» 20 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي بالخد الأيسر وكسر بالأسنان، وطرف ثان «حلمي. ع. ا» 50 سنة عامل، عم الطرف الأول، مصاباً اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

إصابة شخصين في مشاجرة في أسيوط

على صعيد متصل، أُصيب شخصان فى مشاجرة بين عائلتين بقرية «كوم المنصورة»، التابعة لمركز أبنوب فى أسيوط، وجرى إلقاء القبض على طرفى المشاجرة ونُقل المصابون إلى المستشفى المركزي للعلاج، وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمورمركز شرطة أبنوب بوصول بلاغًا لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية كوم المنصورة دائرة المركز ووقوع مصابين.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كلا من «علاء عبدالمعطى سيد»، 36 سنة مصاب بجرح في الرأس، و«حسام صلاح عابد»، 38 سنة، مصاب بكدمات في أماكن متفرقة، وجرى نقلهما لمستشفى أبنوب المركزي لتلقى العلاج، وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تشكيل ريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع مشاجرة بين عائلة الشوشة وعائله العدويات بسبب خلافات قديمة بين العائلتين.