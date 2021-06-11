التموين: صوامع القمح تضاعفت في عهد السيسي

قال المهندس ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ الإنجازات التي تمت حدثت في فترة قصيرة وبتكنولوجيا عالية، لافتا إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة السعات التخزينية للحبوب، خاصة أنَّ الاستهلاك يتعدى 800 ألف طن شهريًا، ولكي يكون لدينا احتياطي استراتيجي لفترة 4 أو 5 أشهر كان لابد أن يكون هناك سعات تخزينية لـ4 ملايين طن.

وأضاف «توفيق»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم حسام حداد وجومانا ماهر، أنَّ السعات التخزينية في 2014 بلغت مليون و700 ألف طن، ومنذ هذا التاريخ وحتى 2020 زادت السعات التخزينية لـ 2 مليون و140 ألف طن، أي زادت الضعف، كما أنها ارتفعت من جديد في 2021 بصومعة الصالحية بسعة 90 ألف طن وأبوصوير بسعة 30 ألف طن.

وأشار رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب إلى أنَّه لكي يتم المحافظة على السعات التخزينية للقمح كان لابد أن يكون هناك تكنولوجيا حديثة للحفاظ عليه طوال العام، مؤكّدا أنَّ الصوامع الموجودة على أحدث التكنولوجيا موجودة على مستوى العالم للحفاظ على المخزون.

ولفت رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب، إلى أنَّه يطمح للاكتفاء الذاتي من القمح والتصدير، مشيرًا إلى أنَّه جرى إنشاء 35 صومعة منذ 2014، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، والهدف منها عدم الهدر الذي يحدث، والبالغ نسبته من 10 لـ15%.

وأوضح أنَّ الاستهلاك على مدار العام يبلغ 9 ملايين و600 ألف طن، بينما الإهدار يكون 960 ألف طن، متابعًا أنّه إذا تمّ ضرب عدد المهدر في سعر القمح البالغ 4800 جنيه يكون الإجمالي 4 مليارات ونصف، مؤكّدًا أنَّ الصوامع الجديدة حافظت على القمح من الإهدار.