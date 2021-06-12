درجات الحرارة خلال الأيام القادمة حتى الثلاثاء: الجو صيفي لطيف

أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس صيفي لطيف بعد انكسار الموجة الحارة التي استمرت خلال الأسبوع الماضي، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

درجات حرارة المتوقعة اليوم السبت:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة ليوم الأحد:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة الاثنين:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

درجة حرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.