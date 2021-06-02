«المجتمعات العمرانية» تطرح أرض 4169م للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة (صور)

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنَّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على طرح موقع مقترح للإستثمار بمدينة دمياط الجديدة بنشاط تجاري إداري، وذلك بشمال الحديقة المركزية وسط المدينة، على مساحة 4169 متر مربع وبسعر تقديري للمتر المربع 33955 جنيها للمتر المربع .

المجتمعات العمرانية تطرح أرض للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى 40% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع أرضي وثلاثة أدوار متكررة، الدورين الأرضي والأول تجاري والثاني والثالث إداري ويمكن استخدام البدروم جراجات، والحد الأقصى المسموح به لايتعدى 18 مترًا طبقًا لقيود ارتفاع القوات المسلحة، وبردود أمامي 5م وجانبي وخلفي 4 أمتار، ويتمّ الالتزام بشتراطات الدفاع المدني.

وأضاف أنَّ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض، مشيراً إلى أنَّ آلية السداد تتخلص في أنه يتم إستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري دفعة مقدمة كحد أدنى وهي عبارة عن (10% تمّ سدادها + 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و 0.5% مجلس أمناء) على أن يتمّ التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

نظام السداد

ويتمّ سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد، إضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

إتاحة مواقع قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات بصورة دورية أول كل شهر

وأكّد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أنَّ المساحات تحت العجز والزيادة طبقًا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، لافتًا إلى أنَّه يتمّ إتاحة مواقع قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات بصورة دورية أول كل شهر، ويمكن لراغبي الاستثمار الإطلاع على تفاصيل وطرق الحجز والاشتراطات وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.