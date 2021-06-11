اللجنة الوزارية للقطن تناقش إجراءات تعميم المنظومة الجديدة بالمحافظات 

انعقدت بمقر وزارة قطاع الأعمال العام، اللجنة الوزارية للقطن والتي تضم في عضويتها، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الإجراءات والخطوات التمهيدية لتعميم المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان الزهر فى كافة المحافظات بداية من الموسم 2021/2022، وذلك بناء على توصيات اللجنة التنفيذية المشرفة على تنفيذها وكذلك اللجنة الوزارية للقطن لاستكمال تحقيق أهداف المنظومة، خاصة فى ظل اقبال كل من التجار من القطاع الخاص والمزارعين على التعامل مع المنظومة خلال المواسم السابقة.

وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ المنظومة فى كل المحافظات خلال موسم 2021/2022، بواسطة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك استكمالا لما تم في التطبيق التجريبي للمنظومة خلال العامين السابقين، على أن يتم التنفيذ في الموسم 2022/2023 من خلال إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.