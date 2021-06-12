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حظك اليوم السبت 12-6-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | السبت 12 يونيو 2021
برج العذراء

برج العذراء

يعرف عن مولود برج العذراء حبه للنظافة والأماكن النظيفة، ويحب تربية الحيوانات والاعتناء بها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدعم اليوم علاقاتك الاجتماعية والمهنية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع فينوس يمنحك روحا ودودة وقد تضع برنامجا يجمعك بمن تحب وتسعد بتواجدك معه.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

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