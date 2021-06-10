تفاصيل وشروط وظائف متاحة بـ4 بنوك.. في القاهرة والصعيد والدلتا

طرحت مجموعة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عددا من الوظائف الشاغرة التي تتطلب مهام ومسؤوليات وشروط محددة للحصول على الوظيفة، ومنها البنك الأهلي الكويتي وبنك الإسكندرية، وترصد «الوطن»، تفاصيل الوظائف المتاحة في ضوء الخدمات المصرفية والمالية التي تقدمها يوميا لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة بنك HSBC

نشر بنك HSBC عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «LinkedIn» عن توافر فرصة عمل خالية بالبنك، وهي «SMEs Growth Manager - Business Banking»، للعمل ضمن فريق البنك، بشروط هي:

- خبرة سنتان على الأقل.

- المعرفة بمنتجات وخدمات HSBC للشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال المصرفية.

- ثبت القدرة على تحديد وتلبية احتياجات العملاء عبر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.

- مطلوب شهادة الائتمان (دورة الائتمان / دبلوم الائتمان / CFA).

- قدرة تحليلية مثبتة، مع خبرة في إدارة الائتمان أو العلاقات داخل قطاع BB.

- ثبت مستوى الفطنة التجارية والوعي التجاري بما في ذلك القضايا الاقتصادية والثقافية والإجرائية والتنظيمية.

- معرفة واسعة بقدرات مجموعة HSBC وعرض CMB وقدرات المنتج.

- فهم جيد للبيئة التجارية المحلية والدولية، مع شغف لفهم مجموعة واسعة من الصناعات والشركات وتصميم على تحديث هذه المعرفة.

- إثبات القدرة على الابتكار وتقديم حلول مبتكرة ومرنة للعملاء.

- القدرة على التميز عن المنافسة عبر تقديم خدمة إدارة علاقات تفاعلية واستباقية والتفاعل مع العملاء على المستوى الاستراتيجي والمعاملات.

- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين، مع التركيز بشكل خاص على الإلهام والتأثير والتفاوض في التعامل مع العملاء والزملاء.

- القدرة على التخطيط والتنظيم بشكل فعال، مع المثابرة لتحقيق النتائج.

- ريادة الأعمال والابتكار مع ميل لحل المشاكل.

- مهارات اتصال ممتازة، بما في ذلك الكتابية واللفظية والقدرة على تقديم عروض مقنعة.

وظيفة البنك الأهلي الكويتي

وفقا لما أعلنه البنك الأهلي الكويتي عبر صفحته الرسمية على موقع «لينكد إن»، تتوفر فرصة عمل جديدة بالقاهرة، وهي SME's Relationship Manager-Cairo، بشروط ومهام هي:

- اكتساب عملاء جدد لتقديم منتجات وخدمات البنك والحفاظ على إدارة علاقات العملاء الحاليين.

- تحضير تجديد الباقات والتحليل المالي.

- رفع مجموعة منتجات وخدمات البنك الأهلي الكويتي وتقديم المعلومات للعملاء.

- الترويج لمنتجات وخدمات البنك وتجديد الأعمال من العملاء الحاليين.

- معالجة المشكلة التي أثارها العملاء كجزء من العمليات اليومية.

- مراقبة مستويات الخدمة والاستفادة من عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة المحجوزة.

- إدارة الحسابات والربحية الموجهة.

- أن يكون حاصل المتقدم على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات والخبرة في المحاسبة أو الاقتصاد.

- يمتلك خبرة مصرفية لا تقل عن 3-5 سنوات في إدارة العلاقات أو إدارة ائتمان الشركات.

- التواصل الفعال والأخلاقيات المهنة.

وظيفة بنك الإسكندرية

كما نوه بنك الإسكندرية عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى (Head of Cost Management Unit)، بشروط هى:

- إدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالموردين مثل المسح والتحديث والتحليل وتقييم الموردين وفقًا لمعايير الاستدامة الفنية والاقتصادية والمالية والتجارية والتنظيمية والاجتماعية / البيئية وحتى للمقاولين من الباطن.

- التعامل مع الموردين بما يتماشى مع معايير توفير التكاليف الخاصة بالموثوقية الفنية والتجارية والمالية.

- تطوير استراتيجيات المصادر.فحص وتحديد الموردين الجدد بشكل منهجي من أجل تحسين تكاليف الموردين.

- التخطيط ، وفقًا لمقدمي الطلبات و / أو المجموعة، لأنشطة المشتريات والتحقق من توفر الميزانية.

- تحقق من مصادر السلع والخدمات لتلبية متطلبات الشراء وإدارة اختيار الموردين وفقًا لمعايير الموثوقية والاقتصاد والشفافية.

- إدارة قاعدة بيانات الموردين المحليين بدمج البيانات المالية والمؤشرات التنبؤية المحددة عبر المصادر الداخلية أو الخارجية، بهدف تحديد إخفاقات الموردين أو المشاكل المحتملة في وقت مبكر وتخفيف المخاطر ذات الصلة.

- قيادة فريق إدارة التكلفة لتحقيق أهداف العمل.

- تأكد من نشر لوحة معلومات المشتريات في الوقت المحدد.

- تدقيق أرقام المدخرات والتأكد من الأدلة على القيم الفعلية.

- إجراء تقييمات واستطلاعات رأي البائعين.

- يمتلك خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

- معرفة النمذجة المالية.

- خلفية الميزانية.

- خلفية تقييم البائعين.

- المعرفة بالتحليلات المالية.

وظيفة مصرف أبوظبي الإسلامي

كما شارك مصرف أبوظبي الإسلامي عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى مدير مبيعات الخصوم بالصعيد والقاهرة والدلتا بشروط هى:

- درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو التجارة أو إدارة الأعمال.

- إدارة الوقت.

- يفضل الحصول على شهادة مهارات التفاوض والمبيعات المتقدمة.

- مهارات قوية في التعامل مع الآخرين والتفاوض والبيع.

- التخطيط والتنظيم ومهارات تحليلية قوية.

- الاتصالات والتأثير الفعال للغاية في كل من ساحات التشغيل والعملاء.

- حل المشكلات وإتخاذ القرار.

- القدرة على العمل ضمن فريق.

- إثبات معرفة منتج إدارة النقد.

- سجل حافل في القيادة والقدرة على توجيه الأفكار ودفعها إلى العمل.

- إثبات قدرته على زيادة جودة خدمة العملاء وصياغة مواد تسويق العملاء ذات الصلة لتحسين جودة الخدمة بشكل كبير.

- معرفة قوية بالقطاع المصرفي المصري لمنتجات وخدمات الشركات.

- معرفة مفصلة بالسوق المحلية.

- الخبرة التشغيلية وخلفية قوية في مجال تكنولوجيا المعلومات.