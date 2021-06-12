حظك اليوم السبت 12-6-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القوية والمسيطرة على المحيطين به، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تستمع للنصائح وأن تدرسها ولا تتسرع اليوم في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وليس في صالحك اليوم أن تتجه للأضواء والظهور، ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.