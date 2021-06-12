حظك اليوم السبت 12-6-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتسم بالدقة والتنظيم، وهو دبلوماسي في أغلب المواقف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد على نضجك وفصاحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن حولك، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.