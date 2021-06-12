حظك اليوم السبت 12-6-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتسم بالذكاء وحب الاستمتاع بالحياة وهو برج فضولي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يجعلك مشتتا.. ضاعف حذرك واعتن بخطواتك مهما كانت الضغوط لتحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط الوقت مناسب للاهتمام بمشاكل عالقة إذ تستطيع أن تجد حلا لها إذا اعتمدت اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.