محافظة الجيزة تعلن إجراءات تغيير تخصيص قطعة أرض إلى أسماء الورثة

حددت محافظة الجيزة الأوراق والمستندات والخطوات التي يجب أن يتبعها الورثة عند تقدمهم بطلب تغيير تخصيص قطعة أرض بأسماء الورثة بجميع المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمراكز التابعة للمحافظة.

إجراءات الحصول على طلب تغيير تخصيص قطعة أرض بأسماء الورثة

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الإجراءات التي يقوم بها المواطن بطلب تغيير تخصيص قطعة أرض بأسماء الورثة والشروط والأوراق المطلوبة.

الخطوة الأولى:

استلام نموذج الطلب من شباك خدمة المستثمرين بالمركز التكنولوجي بالمحافظة.

الخطوة الثانية: ملء نموذج الطلب واطلاع الموظف على الأوراق والمستندات.

الخطوة الثالثة: قيام الورثة بتقديم إعلام وراثة وشهادة وفاة المخصص له قطعة الأرض ويتم تعديل الكيان القانوني للشركة وفقاً لذلك باسم الورثة.

الخطوة الرابعة: في حالة وجود قصر لابد من تقديم شهادة من المحكمة تفيد بأن أحد الورثة وصي على القصر، وتقديم توكيل رسمي منهم لأحدهم للتعامل بالنيابة عنهم على ألا يتضمن التوكيل البيع أو التنازل أو الرهن.

خطوات الحصول على طلب تغيير تخصيص قطعة أرض بأسماء الورثة

الخطوة الأولى: عرض الموضوع على المستشار القانوني لإبداء الرأي

الخطوة الثانية: الاعتماد من المحافظ

شروط الحصول على خدمة تغيير تخصيص قطعة أرض بأسماء الورثة

- مصري/مصرية

- السن: أتم 16 سنة

- إعلام وراثة وشهادة وفاة المخصص له قطعة الأرض

- صورة من بطاقة الرقم القومي للورثة مع الاطلاع على الأصل

- شهادة من المحكمة تفيد بأن أحد الورثة وصي على القصر وتقديم توكيل رسمي منهم لأحدهم للتعامل بالنيابة عنهم على ألا يتضمن التوكيل البيع أو التنازل أو الرهن

- صاحب الطلب أو وكيل عنه

الرسوم المقررة

مجانا

المدة الزمنية لتنفيذ تغيير تخصيص قطعة أرض بأسماء الورثة

يتم الحصول على الخدمة خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب.