أسماء الفائزين في قرعة الإسكان القومي بمحافظة الجيزة

أجرت محافظة الجيزة، بمقر مديرية الإسكان، اليوم، القرعة الإلكترونية لتخصيص 64 وحدة سكنية من الوحدات المتبقية من المرحلة الأولى والثانية بالمشروع القومي للإسكان بمدينة 6 أكتوبر، والتي تم الإعلان عنها مسبقًا.

ونُفذت القرعة الإلكترونية تطبيقاً للإجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامه العامة، في ظل المجهودات التي تنفذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

وشهدت القرعة حضور لجنه ضمت أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية وبنك الإسكان والتعمير ومديرية الإسكان بالجيزة، وعضو من مجلس النواب، وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة والمحددة لذلك، وتحديد أسماء الفائزين ورقم العقار والوحدة السكنية التى تحددت لكل فائز والبالغ عددهم 64 مواطنًا.

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أنه على الذين لم يوفقوا في القرعة التوجه لاسترداد المقدم المدفوع، وذلك من خلال الفرع الذي سُدد فيه مقدم الحجز به، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 /7 /2021 حتى الخميس الموافق 29 /7 /2021 خلال أيام العمل الرسمية، علماً بأنه تم استبعاد غير المنطبق عليهم شروط المشروع من دخول هذه القرعة.