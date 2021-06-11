وصول أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بمركز توزيع مطروح «صور»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مرسى مطروح ، وصول أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 إلى المحافظة، وتفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الجمعة، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات، بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية، والعميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد باهر مدير إدارة الخدمات بأمديرية أمن مطروح.

وتابع قيادات التعليم والأمن خلال الجولة التفقدية جميع الإجراءات التي جرى اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة الحديدية، التي وصلت إلى مطروح، مؤكدا أننا اتخذنا كل الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة، لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات من وإلى اللجان الفرعية للامتحانات بالمدارس.

4368 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2021 العملي

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن امتحانات الدبلومات الفنية 2021 العملي، بدأت بالفعل في مختلف التخصصات بجميع اللجان، وبلغ عدد الطلاب المسجلين الذين يؤدون الامتحانات العملية في الورش الفنية نحو 4368 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد المراقبين والمشرفين على اللجان نحو 1459 مراقبا.

23 لجنة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بمطروح

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 قبل بدء الامتحانات النظري، ويؤدي الطلاب امتحانات النظري في 23 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وهم «الحمام، العلمين، الضبعة، مرسى مطروح، النجيلة، سيدي براني، السلوم، وسيوة»، مع تخفيض أعداد الطلاب داخل كل لجنة بواقع 14 ممتحنا داخل كل لجنة، طبقا لتطبيق تعليمات الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستمر اختبارات مواد العملي حتى يوم 19 من الشهر الجاري، وتبدأ امتحانات النظري في 19 يونيو علي أن تنتهي في 30 يونيو الجاري.

امتحانات الدبلومات الفنية 2021.. تجهيز 18 استراحة بمطروح

جهزت مديرية التربية والتعليم بمطروح، 18 استراحة للمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة، المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية 2021، وجرى تطهير وتعقيم جميع الاستراحات، تحت إشراف من مديرية الصحة بمطروح والطب الوقائي.