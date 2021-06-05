امتحانات الدبلومات الفنية 2021.. 14 طالباً في كل لجنة

بدأت امتحانات الدبلومات الفنية2021 العملية، اليوم، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات تعقد ورقيًا في لجان مراقبة ومؤمنة جيدًا، وتم تسليم جميع الطلاب معقمات وكمامات قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية؛ لتجنب الإصابة بكورونا.

وأوضحت أنه تم تخصيص 14 طالباً في كل لجنة امتحانية وذلك بهدف الحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتم قياس درحرة حرارة الطلا بوالمعلمين قبل دخول المدارس.

امتحانات الدبلومات الفنية 2021 تنتهي أول يوليو

وأكد خالد عبده مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2021، موضحاً أنه تم تخصيص غرفة عمليات مركزية بالمديرية، لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس، موضحاً أنه أكثر من 54 ألف طالباً أدوا الامتحانات العملية اليوم.

وأضاف عبده، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تسليم جميع الإدارات التعليمية التابعة للمديرية المطهرات والماسكات لتسليمها للطلاب، موضحاً أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة حتى الآن ولم يتم رصد أي معوقات واجهت الطلاب.

امتحانات الدبلومات الفنية 2021 تعقد ورقياً في المدارس

من جهته، أكد مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه تم تكثيف الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2021، مؤكداً أنه تم تخصيص غرف مجهزة للمعلمين المنتدبين من خارج المحافظة، وتم تعقيم جميع اللجان الامتحانية ضد كورونا.

في سياق متصل، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية 2021 النظرية تعقد 19 يونيو الجاري، ورقيًا في المدارس، لجميع طلاب التعليم الفني التجاري والصناعي والفندقي، مضيفة أن الامتحانات تنتهي أول يوليو المقبل، موضحة أن الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات.

وأضافت الوزارة، أنه تم وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات التي أعلنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.