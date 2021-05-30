10 معلومات عن امتحانات الدبلومات الفنية 2021.. تعرف عليها

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي»، سواء العلمية والمعملية أو التحريرية، حيث تبدأ الامتحانات العملية يوم 5 يونيو المقبل وتنتهي يوم 17 من الشهر نفسه، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية يوم 19 يونيو 2021، وتنتهي يوم 1 يوليو المقبل، وستكون ورقيا في لجان مراقبة كاملة بالمدارس، وسط تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل جميع اللجان الامتحانية لحماية الطلاب.

وقال مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الدبلومات الفنية 2021، ستعقد في مواعيدها المحددة سلفا ولن يتم تأجيلها، حال ساءت أوضاع فيروس كورونا، لأن الوزارة ستقوم بتنفيذ إجراءات صارمة لمواجهتها، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، موضحا أنَّه سيتمّ توفير جميع أدوات التعقيم داخل اللجان الامتحانية، ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا، علاوة على قياس درجة حرارة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وترصد «الوطن»، 10 معلومات وإجراءات عن امتحانات الدبلومات الفنية 2021، في ظل جائحة كورونا، وهى كالتالى:

1- تعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 في 3081 لجنة امتحانية مقسمة كالتالي 1506 صناعي - 1196 تجاري - 288 زراعي - 91 فندقي.

2- يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، 750000 طالب وطالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج).

3- لا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبًا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

4- إلزام جميع الطلاب والقائمين على امتحانات الدبلومات الفنية 2021، بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال وقت الامتحان للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

5- قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2021 للاطمئنان على صحتهم وأرواحهم من أي مكروه.

6- تخصيص غرف عزل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية 2021 تحسبا لظهور أي حالة يشتبه في إصاباتها بكورونا من قبل الطلاب أو القائمين على الامتحانات.

7- عدم السماح بدخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية بالتليفون المحمول.

8- في حال إصابة أي طالب أثناء سير الامتحانات بفيروس كورونا تؤجل امتحاناته للدور الثاني بالدرجات كاملة، مع تقديم جميع المستندات التي تثبت إصابته بالفيروس وقت الامتحانات.

9- لن يتم عمل لجان خاصة للطلاب المصابين بكورونا في امتحانات الدبلومات الفنية 2021.

10- تجهيز لجان احتياطية بمختلف المحافظات تحسبا لحدوث أي أزمات حال ظهور أي حالات كورونا أثناء امتحانات الدبلومات الفنية 2021.