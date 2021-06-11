حريق على الطريق الدائري بامبابة.. تفحمت السيارة ونجا الركاب

تفحمت سيارة ميكروباص «ترامكو»، إثر حدوث ماس كهربائي، في أثناء سيرها على الطريق الدائري في منطقة القومية العربية بإمبابة، وتسبب الحريق في إحداث حالة من الشلل المروري على الطريق، ودفعت قوات المرور بأوناش إلى مكان الحريق، ورفع ركام السيارة على جانب الطريق، وعودت حركة المرور إلى طبيعتها، وتبين أن السيارة اشتعلت فيها النيران بشكل مفاجئ، وأن سائقها والركاب أسرعوا بالنزول منها قبل أن يصاب أيا منهم.

تفحم السيارة على الدائري

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن سائق السيارة كان يسير بسرعة قرابة 50 كيلو متر في الساعة، وفوجئ بتصاعد الدخان من السيارة فأوقفها، وعقب نزوله هو الركاب اشتعلت فيها النيران بشكل تام، وفشل في إخماد النيران بجركن المياه الموجود معه.

وتحرر محضرًا بالواقعة يفيد بتفحم سيارة ميكروباص على الطريق الدائري، وأن الحادث لم يسفر عن وفيات أو إصابات، وقال سائق السيارة إنه كان يسير بسرعة طبيعية وفجأة تصاعدت الأدخنة في السيارة بسبب ماس كهربائي، وبينت التحريات أن الحريق ليس مفتعلًا من السائق أو من غيره، وأن النيران شبت في السيارة بسبب وجود عطل فني مفاجئ.

حريق بولاق الدكرور

وفي سياق متصل؛ قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثماني شاب ونجل عمه ماتا في حريق داخل «مقلة» في بولاق الدكرور، وتبين من المعاينة أن المتوفين كانا يناما داخل غرفة صغيرة تابعة للمقلة، وأن النيران نشبت في محتوياتها بعد حدوث ماس كهربائي في لوحة المفاتيح، ودفعت قوات الدفاع المدني بـ 5 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى الطوابق العليا أو العقارات المجاورة، وعقب انتهاء النيابة العامة من المعاينة كلفت المباحث بإعداد تحرياتها.