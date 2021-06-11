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محمود مسلم

عاجل.. حريق في مسجد ومدرسة ابتدائية بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
10:52 ص | الجمعة 11 يونيو 2021
ارشيفية

ارشيفية

شب حريق هائل، صباح اليوم، في مسجد بمدينة أبو كبير ومدرسة ابتدائية بمركز بلبيس. 

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مركز شرطة أبو كبير يفيد بنشوب حريق الجامع الكبير بقرية طوخ القراموص، كما تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يقيد بنشوب حريق في مدرسة ابتدائية.

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالشرقية بإشراف اللواء محمد عدلي مدير الحماية المدنية بالشرقية، وتبين نشوب الحريق في المسجد على مساحة 300 متر، وأسفرت النيران عن التهام لشبابيك وسجاد، كما تبين نشوب حريق في مدرسة ببلبيس ونشوب الحريق في غرفة العهدة بها بعض الأوراق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وتحرر محضر بالواقعة. 

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