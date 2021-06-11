ضبط مدير مصنع وبحوزته أقراص مكملات غذائية مغشوشة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مدير مصنع لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية، في محافظة الشرقية، وبحوزته عبوات وأقراص مكملات غذائية مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، قبل بيعها وترويجها لعملائه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام «المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول بالشرقية»، بإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية، مُستخدمًا خامات بدون مستندات مجهولة المصدر، وإدخالها في عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، أمكن ضبط المتهم المذكور، بحوزته «1860210 عبوة وقرص مكملات غذائية مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، 4 أطنان مواد خام بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، 37050 عبوة فارغة مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية لزوم التعبئة، و10 ماكينات وخط إنتاج لزوم الإنتاج»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.