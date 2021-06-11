كيفية نقل ملكية عداد الكهرباء: تعرف على المستندات اللازمة

يسعى عدد كبير من المواطنين الراغبين في شراء وحدة سكنية جديدة، إلى نقل ملكية عداد الكهرباء من المالك القديم، كنوع من إثبات الملكية له، وللتأكد من سلمية مستندات وأوراق ملكية الشقة عند الشراء.

المستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد الكهرباء

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الاوراق والمستندات المطلوبة والخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن عند نقل ملكية عداد الكهرباء، وهي:

- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد، وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

نقل ملكية عداد الكهرباء بتوكيل

- في حال عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه، يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع، حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

نقل ملكية عداد الكهرباء بحضور المالك الأصلي

وأوضح الجهاز، أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد سواء كان بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامٍ أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

- يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

- تقديم الأوراق المذكورة أعلاه، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

- مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

- مع ملاحظة أنه في حال شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.