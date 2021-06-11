محمد فراج يحتفل بزفافه على بسنت شوقي بالطبلة «فيديو»

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان محمد فراج وهو يستخدم «طبلة» خلال استعداد خطيبته لكتب كتابهما المقرر إقامته، بعد قليل، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وفي عام 2019، أعلن الفنان محمد فراج خطبته على الفنانة بسنت شوقي، على هامش حضوره حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وحرص حينها «فراج» على الظهور برفقتها خلال افتتاح المهرجان، إذ إنها شاركت في بطولة فيلم «لما بنتولد» الذي عُرض ضمن فعاليات المهرجان وقتها.

وبدأت الفنانة بسنت شوقي، مشوارها الفني عام 2011، بمسرحية «حكاوي التحرير»، حيث قدمت الأدوار الثنائية بجانب عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم نيللي كريم، في «سقوط حر»، و«تحت السيطرة»، كما شاركت في فيلم «أسرار عائلية»، ومسلسل «اسم مؤقت».

وفي عام 2011، التحقت بسنت بورشة تدريبية للتمثيل مع بعض الممثلين، وشهد عام 2015 ظهور بسنت شوقي في «تحت السيطرة»، مع خطيبها محمد فراج، ومن أشهر أدوارها مسلسل «سقوط حر»، وشاركت خلاله بشخصية مريضة نفسية.

يذكر أن الفنان محمد فراج، شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل «لعبة نيوتن» الذي تم عرضه خلال دراما رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل بعدما يتخذ حازم وهنا، الزوجان المتحابان، قرارا بإنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية، طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة تعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى في أمريكا، والمسلسل من إخراج تامر محسن.