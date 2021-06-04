محمد فراج عن «دقن الشيخ مؤنس» بـ«لعبة نيوتن»: «كنت زعلان وأنا باحلقها»

كشف الفنان محمد فراج، الذي شارك الموسم الرمضاني الماضي في بطولة أكثر من عمل درامي أهمها «لعبة نيوتن» و«ضد الكسر»، عن أنه اضطر لترك ذقنه دون حلاقتها لمدة تزيد عن العام ونصف من أجل شخصية «الشيخ مؤنس» التي جسدها بمسلسل «لعبة نيوتن»، موضحا أنه تعلق بها بدرجة كبيرة، وحين أُجبر على التخلص منها من أجل شخصيته بمسلسل «ضد الكسر» أصيب بضيق شديد، قائلا: «وانا بحلقها كنت مضايق جدا مع أنها تعبتني، عايز اشيلها بش مش هاين عليا احلقها».

وأضاف «فراج»، خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه اضطر في النهاية إلى التخلص منها حتى يبدأ في تصوير مسلسل «ضد الكسر»، لافتا إلى أنه قبل ذلك كانت هناك تحضيرات وبروفات جمعته مع مخرج مسلسل «لعبة نيوتن» تامر محسن، حتى يتوصلوا إلى ذقن مستعارة صوروا بها آخر جزء من أحداث المسلسل، وبالتحديد آخر شهر ونصف من عمر تصوير المسلسل.

«لعبة نيوتن» من تأليف مها الوزير ومن إخراج تامر محسن، وشارك في بطولة العمل كلا من الفنانين منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد.

«ضد الكسر» كان من تأليف عمرو الدالي ومن إخراج أحمد خالد، وشارك في بطولته عدد كبير من الفناننن في مقدمتهم نيللي كريم، وإلى جوارها محمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد وحمزة العيلي وسينتيا خليفة وآخرون.