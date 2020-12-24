رسميا.. تحويل مدرسة تمريض طور سيناء لمركز عزل مصابي كورونا

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، تجهيز مدرسة التمريض بمدينة الطور، لتشغيلها كمركز للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم الخميس، إن المحافظة اتخذت عدة إجراءات عاجلة، بالتعاون مع مديرية الصحة، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم تخصيص الدور الأول بمدرسة التمريض للاستقبال والطوارئ والمعمل والأشعة والسحب، بينما تم تجهيز الدور الثاني لعزل الحالات الإيجابية.

كما أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الدراسة بمدرسة التمريض مستمرة بنظام التعليم عن بعد عبر شبكة الإنترنت "أون لاين"، وسيجري إبلاغ الطلاب بمواعيد وأماكن عقد الامتحانات.

وفي وقت سابق، وجه محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والسكان، لاتخاذ إجراءات عاجلة حيال إغلاق مستشفى الطور العام، وذلك طبقًا لما ورد بتقرير لجنة المنشآت، بعدم صلاحية المستشفى، وأنه من الممكن أن ينهار بشكل مفاجئ، مما يشكل خطراً على الأطقم الطبية والمواطنين.

وجرى إعداد مركز طب الأسرة بحي الزهراء، في مدينة الطور، لاستقبال المرضى، ويضم المركز وحدتي استقبال وطوارئ وعيادات خارجية، إضافة إلى تخصيص جزء من مستشفى الأمين، بنفس المدينة، لاستقبال مرضى الغسيل الكلوي، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للمستشفى.

كما استعدت مستشفيات أبورديس المركزي وشرم الشيخ الدولي، لاستقبال أي جراحات عاجلة لمواطني مدينة الطور، وأيضاً جاهزية أقسام بمستشفيات أبورديس ودهب ونويبع وشرم الدولي، لعزل مصابي فيروس كورونا.