الدعوات بالاسم.. تعرف على المدعوين لعقد قران محمد فراج وبسنت شوقي

بعد قليل، يعقد الفنان محمد فراج عقد قرانه، على الفنانة بسنت شوقي، بعد أكثر من عامين على خطبتهما، حيث طغت السرية وعدم البوح بالمعلومات على كواليس حفل عقد القران، الذي سيشهده عدد من الفنانين الذين تم دعوتهم بالاسم.

وعلمت «الوطن» أن محمد فراج، قام بدعوة كافة أبطال مسلسله الأخير «لعبة نيوتن» بالكامل، ومخرج العمل تامر محسن، في حين دعت بسنت شوقي، عددا من الفنانين الشباب، بالإضافة للإعلامي شريف نور الدين، ونبيل عيسى، ولقاء الخميسي، ومريم الخشت، وأمينة خليل.

وأشارت المصادر، إلى أن «كتب الكتاب» لن يُسمح بدخوله سوى من توجه له دعوة الحضور، وذلك لرفض العروسين تواجد وسائل الإعلام وتسريب صور من الحفل بدون رغبتهما.

وفي عام 2019، أعلن الفنان محمد فراج خطبته على الفنانة بسنت شوقي، على هامش حضوره حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وحرص حينها «فراج» على الظهور برفقتها خلال افتتاح المهرجان، إذ إنها شاركت في بطولة فيلم «لما بنتولد» الذي عُرض ضمن فعاليات المهرجان وقتها.

وبدأت الفنانة بسنت شوقي، مشوارها الفني عام 2011، بمسرحية «حكاوى التحرير»، حيث قدمت الأدوار الثنائية بجانب عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم نيللي كريم، في «سقوط حر»، و«تحت السيطرة»، كما شاركت في فيلم «أسرار عائلية»، ومسلسل «اسم مؤقت».

يذكر أن الفنان محمد فراج، شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل «لعبة نيوتن» الذي تم عرضه خلال دراما رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل بعدما يتخذ حازم وهنا، الزوجان المتحابان، قرارا بإنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية، طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة تعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى في أمريكا، والمسلسل من إخراج تامر محسن.