من «جليم لستانلي».. مارثون رياضي أول لقصار القامة بكورنيش الإسكندرية

أقدامهم القصيرة لم تمنعهم عن الحركة والجري سريعا، مستمعين بأجواء الإسكندرية، ضمن مارثون الأقزام الأول الذي نظمته جمعية الأقزام، اليوم الجمعة، بمنطقة ستانلي على كورنيش الإسكندرية، بالتعاون مع فريق شباب الخير إسكندرية إيد واحدة، تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومديرية الشباب والرياضة.

مسار مارثون قصار القامة في الإسكندرية

المارثون بدأ من منطقة لسان جليم، وحتى منطقة ستانلي، وهي منطقة متوسطة المدى لأي مارثون يقام في الإسكندرية، وذلك للتماشي مع حركة قصار القامة.

وبمجرد الوصول إلى كوبري ستانلي تم إجراء تمرينات خفيفة بمشاركة الحضور، ومن ثم عادوا للتحرك مرة أخرى لمنطقة سان ستيفانو شرق الإسكندرية لالتقاط الصور التذكارية حيث تم الانتهاء من المارثون الذي تم على مدار ساعتين.

تفاصيل مارثون قصار القامة في الإسكندرية

وقال عصام شحاتة رئيس جمعية الأقزام المصرية، إن المارثون انطلق من منطقة جليم وحتى كوبري ستانلي، بمشاركة مجموعة من قصار القامة، مؤكدا على أن المارثون الأول للأقزام بالجمهورية، والذي ينطلق من محافظة الإسكندرية.

وأوضح أن الجمعية تضم فريق كرة قدم تم إنشاؤه منذ عامين، كما يتواجد فريق للعبة الكاراتيه ومسرح العرائس، والذي يسعى إلى أن يشارك فريق كرة القدم في مباريات عربية ودولية.

وأشار إلى أن الجمعية تتمنى أن يتم تنظيم دوري للأقزام لكرة القدم، لافتًا إلى أن هناك عدد من فرق الأقزام تلعب مباريات ودية، وذلك بصفة مستمرة لعشقهم لكرة القدم والسعي أن يكون هناك دوري يضم فرق الأقزام.

بداية فكرة مارثون قصار القامة في الإسكندرية

فيما أوضح مصطفى عبدالرحمن، أحد مؤسسي فريق شباب الخير، أن اليوم بدأ بمارثون الأقوام بالتعاون بين جمعية الأقزام المصرية، وفريق شباب الخير إيد واحدة بالإسكندرية، بحضور ممثل من مديرية الشباب والرياضة.

وأرجع مؤسس فريق شباب الخير، أن الفكرة بدأت بين مؤسس الفريق محمد الزعيري، ومدير الجمعية المصرية للأقزام، ضمن سلسلة التعاون بين الفريق والجمعية، وتم الاتفاق على تنظيم فعالية جديدة من نوعها وهي مارثون خاص بالأقزام.