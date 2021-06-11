مواعيد قطار المنصورة إسكندرية.. 3 رحلات يوميا تبدأ من 5 فجرا

تنظم هيئة السكك الحديدية، 3 رحلات يومية على خط «دمياط – المنصورة – الإسكندرية»، على القطارات السياحية المميزة، ويقصدها عدد كبير من المواطنين، خاصة في فصل الصيف والإجازات، ويبحث الكثير عن قضاء الإجازات في مصايف الإسكندرية، ويبحثون عن مواعيد قطار المنصورة اسكندرية، وأنه الأسرع، بالإضافة إلى أنها وسيلة مريحة، ومتوسط زمن الرحلة في حدود 3 ساعات وهو ما يجعل الكثير يلجأ إلى استخدام القطار كوسيلة مريحة للسفر من المنصورة إلى الإسكندرية.

مواعيد قطار المنصورة إسكندرية 2021

وتستعرض «الوطن» 3 مواعيد رئيسية من الراغبين في السفر من المنصورة بمحافظة الدقهلية، إلى الإسكندرية، خلال صيف 2021 ، وتتوفر مواعيد مختلفة لكي تتناسب مع ظروف أي مواطن يرغب في السفر إلى الإسكندرية.

الرحلة الأولى:

القطار رقم 584/585 سياحي، ينطلق من المنصورة الساعة 5:15 صباحا ويصل إلى الإسكندرية الساعة 8:30 صباحا، ويتوقف القطار في 11 محطة، هم: «طلخا، سمنود، المحلة الكبرى، محلة روح، طنطا، كفر الزيات، إيتاي البارود، دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، سيدي جابر».

الثانية:

القطار رقم 566/567 سياحي، وتنطلق الرحلة من دمياط الساعة 7:15 صباحا، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 12:20، ويمر بمحطات: «كفر سعد، رأس الخليج، شربين، المنصورة، طلخا، سمنود، المحلة الكبرى، محلة روح، طنطا، كفر الزيات، إيتاي البارود، دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، سيدي جابر».

الرحلة الثالثة:

القطار رقم 516 / 517 سياحي، وينطلق من المنصورة الساعة 5:15 مساء ويصل إلى الإسكندرية الساعة 8:10 مساء، وهو الأسرع والأقل في عدد محطات الوقوف، ويتوقف في 7 محطات فقط، وهم: «طلخا، سمنود، المحلة الكبرى، محلة روح، طنطا، دمنهور، سيدي جابر».

وخصصت سكك حديد مصر الخط الساخن رقم 15047، للاستعلام عن أي أشياء يريد المواطن معرفتها.