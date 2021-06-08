مواعيد قطارات خط «طنطا – المحلة».. تعرف عليها

يعد خط قطارات سكك حديد «طنطا – المحلة»، من أهم خطوط سكك الحديد التي تشهد إقبالا وتزاحما نظرا للكثافة السكانية وعدد القرى ومحطات القطارات الفرعية على هذا الخط، إلى جانب كونه خطا رابطا بين 3 محافظات، الغربية والدقهلية ودمياط.

مواعيد قطارات طنطا – المحلة .. الوطن تنشر جدول مواعيد القطارات

وتقدم «الوطن»، لقرائها خدمة جدول مواعيد قطارات خط «طنطا- المحلة»، ما يساعدهم على معرفة مواعيد القطارات واستقلالها سواء المتوجهين إلى عملهم أو العودة إلى منازلهم، وذلك تسهيلا على الركاب معرفة مواعيد القطار المناسب لهم ومواعيد عملهم:

- قطار 584 يخرج من محطة سكك حديد المحلة في 5:40 دقيقة صباحا يصل محطة طنطا 6:15 دقيقة صباحا.

- قطار رقم 948 يخرج من محطة سكك حديد المحلة 6:15 دقيقة صباحا، يصل طنطا 6:50 دقيقة صباحا.

- القطار رقم 566 يخرج من محطة المحلة 9:35 صباحا ويصل محطة طنطا 10:15 صباحا.

- القطار رقم 966 يخرج من المحلة 10:35 صباحا ويصل طنطا 12:05 ظهرا.

- القطار رقم 916 يخرج من المحلة 12 ظهرا يصل طنطا 1:30 دقيقة ظهرا.

- القطار 516 يخرج من محطة المحلة 1:45 دقيقة ظهرا يصل طنطا 3:25 دقيقة عصرا.

- القطار 994 يخرج من المحلة 3:15 عصرا يصل محطة طنطا 4:55 مساء.

مواعيد قطارات القادمة من طنطا الى المحلة.

- القطار 965 يخرج من محطة طنطا 8:30 صباحا قادما من الاسكندرية ويصل محطة المحلة 9:10 صباحا، متجها الى دمياط.

- قطار رقم 297 مطور يخرج من طنطا 9:40 دقيقة صباحا ويصل المحلة الكبرى 11:05 دقيقة صباحا.

- قطار رقم 291 مطور يخرج من طنطا 12:15 ظهرا ويصل المحلة الكبري 1:40 دقيقة ظهرا.

- القطار رقم 949 يخرج من طنطا 2:50 ظهرا يصل الى محطة المحلة 4:20 دقيقة عصرا.

- القطار رقم 586 يخرج من طنطا 4:30 دقيقة يصل المحلة 5:50 دقيقة مساء.

- القطار رقم 918 يخرج من محطة طنطا 6:15 مساء يصل محطة المحلة 7:25 دقيقة مساء.

- القطار قم 518 يخرج من محطة طنطا 9:20 مساء يصل محطة المحلة 10:30 مساء.

وشهدت محطة ابو على ، بمدنية المحلة الكبرىأ أمس ، الاثنين، وجود كسر فى قضبان السكة الحديد الخاص بمحطة القرية، اكتشفه هالي القرية، وقاموا بإيقاف القطار قبل حدوث مشكلة.

وكشف مصدر مسؤول بمنطقة السكك الحديدية بمحافظة الغربية عن انتقال فريق من المهندسين والفنيين لمعاينة البلاغ عن وجود كسر في قضبان شريط السكة الحديد الفرعي بمحطة أبوعلي، بدائرة مركز المحلة، وذلك بشكل مفاجئ، وتم على الفور إصلاحه بشكل فوري.

وأكد المصدر أنه تم إصلاح العطل وتركيب بلانك حديدية وعمل وقاية لقضبان السكة الحديد، مشيراً إلى أن الكسر ناتج عن إجهاد في السير على قضبان شريط السكة الحديد، وتم تسيير حركة القطارات مرة أخرى.

وأضاف المصدر أن الهيئة تهتم برفع كفاءة البنية الأساسية للشبكة بتجديد القضبان وإصلاح المشاكل الفنية بها بما يحافظ على سلامة مسير القطارات.

وأكد أهالي القرية أنهم فوجئوا بوجود كسر فى قضبان السكة الحديد، بمحطة القرية، وقاموا بإيقاف القطار قبل مروره بالجزء المكسور، خشية حدوث مشكلة واخطروا الجهات المعنية، للتحقيق فى الواقعة.

وعلى الفور، انتقل مسؤولو الصيانة في محطة سكك حديد طنطا، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن السبب تهالك فى القضبان، وتم إصلاحه بشكل فوري، وأنه خاص بالقضبان الفرعي وليس الرئيس للمحطة، ولا توجد شبهة جنائية فى الأمر، وتم عودة حركة القطارات مرة أخرى بشكل طبيعي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.