متابعة تسخر من فستان سمية الخشاب: مفرش كورشيه.. والفنانة ترد: موضة ياروحي

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة صور جديدة لها، وهي ترتدي فستانا أسود قصيرا به رسومات ملونة، وعلقت قائلة «أن تكون واثقا فهذا أجمل ما يمكن ان تمتلكه، كوني واثقة من نفسك».

من جانبها علقت إحدى متابعات الفنانة سمية الخشاب على صور فستانها قائلة: «هي لابسة مفرش الكورشيه ليه؟»، لترد الفنانة عليها قائلة «موضة أوي مفارش الكوروشيه وألوانها تجنن، هاتي لك مفرش إعمليه فستان عشان تبقي على الموضة ياروحي».

سمية الخشاب تقتحم أغاني المهرجانات

طرحت مؤخرا الفنانة سمية الخشاب، أول مشاركة لها في أغنية مهرجانات مع مطرب المهرجانات، عمر كمال، والتي تحمل عنوان «أوعدك» من كلمات أحمد أوسا وتوزيع إسلام ساسو.

وتقول كلمات الأغنية: «أوعدك عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك»، وترد سمية الخشاب بكلمات: «يا ولا، أنا جامدة وضد الكسر، أنا عاوزه في كل بلد بقى قصر، أنا متلقبة كده ملبن مصر، بيمشوا ورايا لحد العصر».

سمية الخشاب وشخصية «حلاوتهم»

وظهرت سمية الخشاب خلال الموسم الرمضاني بشخصية «حلاوتهم» خلال مسلسل «موسى»، بطولة محمد رمضان، ورياض الخولي، ومنذر رياحنة، وأسماء جلال، وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث المسلسل في فترة الخمسينات من خلال الشاب «موسى»، الذي تغرق قريته في الصعيد من الفيضان، فيضطر للسفر إلى القاهره ويصادف المعلمة «حلاوتهم»، الذي يقع في غرامها ويتزوجها وتتوالى الأحداث.