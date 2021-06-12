تأخير المستحقات وإيرادات ضعيفة وصلت للصفر.. أزمات واجهت فيلم «للإيجار»

حقق فيلم «للإيجار» للفنان خالد الصاوي، إيرادات ضعيفة، حيث وصلت إيرادته لصفر يوم الأربعاء الماضي، منذ أن تم طرحه في موسم عيد الفطر، وحقق حتى الآن 134 ألف جنيه فقط.

فيلم «للإيجار» ينافس عددا محدودا من الأفلام في دور العرض السينمائي مثل «أحمد نوتردام» للفنان رامز جلال، و«ماما حلوة» لليلى علوي، و«ديدو» لكريم فهمي و«ثانية واحدة» لدينا الشربيني.

أزمة بسبب مستحقات خالد الصاوي

في البداية وقعت أزمة بين الفنان خالد الصاوي ومنتج الفيلم بسبب عدم استلام الصاوي لأجره عن الفيلم، ووجه إنذارا على يد محضر للمنتج محمد دياسطي، نظرا لعدم حصوله على باقي مستحقاته المادية، بعدما انتهى من تصوير دوره كاملاً.

وقال «الصاوي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه لم يتقاض نصف أجره إلى الآن، مضيفا: «حصلت على شيكين من دياسطي، أولهما لم أتمكن من صرفه، بحجة عدم توقيع شريكه عليه، أما الثاني فكان شيكا من دون رصيد».

وتابع: «بذلت محاولات ودية مضنية معه لحل الأزمة ولكن دون جدوى، وهو ما دفعني إلى اللجوء لنقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، حيث أكد الدكتور أشرف زكي لي أن الفيلم لن يتم طرحه في السينمات قبل حصولي على مستحقاتي، علما بأن باقي الأبطال لم يتقاضوا كامل أجورهم إلى الآن».

واستكمل: «أتمنى عرض الفيلم بالسينمات بكل تأكيد، لأنني وكل أبطاله لم ندخر جهدا في تنفيذه، ولكننا نحتاج إلى الحصول على كامل مستحقاتنا، وهذا حقنا بما أننا عملنا بإخلاص وحب للفيلم نفسه، وعن نفسي لن أترك حقي».

وقال «الصاوي» في تصريحات أخرى: «تلقيت تأكيدات من الفنان المحترم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، وأحمد بدوي، عن عدم طرح الفيلم بدور العرض السينمائي قبل حل مشكلتي بشكل نهائي، بخاصة وأنهم - وأقصد منتجي فيلم للإيجار- أشبه بالنسخة الأحدث من المنتجين ممدوح شاهين وأحمد عبدالباسط، اللذين دخلت في أزمات معهما خلال الفترة الأخيرة للسبب ذاته».

وأردف: «أتمنى من وزارة الثقافة وغرفة صناعة السينما ونقابتي المهن التمثيلية والسينمائية البت في أمر هؤلاء المنتجين، لأنهم بيغلبونا وبيودونا المحاكم وبيشتغلوا بفلوسنا».

انتهاء أزمة أجر خالد الصاوي

كشف الفنان خالد الصاوي عن انتهاء أزمة مستحقاته المادية مع محمد دياسطي، منتج فيلم «للإيجار»، الذي انتهي من تصويره قبل عدة أسابيع.

وقال «الصاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه حصل على المتبقي من قيمة أجره، وبالتالي سُيعرض الفيلم في الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، داخل معبد الكرنك، وذلك بعد تقدمه بشكاوى رسمية لنقابتي المهن التمثيلية والسينمائية ضد منتج الفيلم خلال الأيام الماضية.

وأعرب خالد الصاوي عن أمنيته أن ينال الفيلم إعجاب جمهور المهرجان بعد تصويره بمحافظة الإسكندرية، وكذلك للجمهور بمختلف فئاته عند طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

عرض الفيلم بمهرجان الأقصر للسينما

وعرض الفيلم لأول مرة فى المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته السابقة، والتي عٌقدت في الفترة بين 26 لـ31 مارس.

وشاهد الفيلم جمهور من مدينة الأقصر، وعدد من النقاد والدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وحضر من صناع الفيلم بطله النجم الشاب محمد سلام ومخرجه ومؤلفه إسلام بلال، وعدد من ضيوف العمل.

وحصد الفيلم جائزة «رضوان الكاشف»، وحصل خالد الصاوي على جائزة عن دوره بالفيلم.

عرض الفيلم في موسم عيد الفطر وتسلسل الإيرادات للصفر

حقق فيلم «للإيجار» لخالد الصاوي 20 ألف جنيه إيرادات في دور العرض، في رابع أيام عرضه.

وبلغت إجمالي إيرادات فيلم «للإيجار» 134ألف جنيه فقط، قبلما تقرر بعض دور السينما رفعه من شاشات العرض.

المنتج يؤكد: لم يحقق صفر إيرادات

وقال المنتج محمد الدياسطي، إن الفيلم تم رفعه رسميًا من دور العرض يوم الأربعاء، مضيفًا في تصريحات صحفية لـ«سكاي نيوز»: «تعجبت من تلك الأخبار المنتشرة، عن تحقيق الفيلم لـ(صفر جنيه)، رغم أنه لم يكن موجوداً بالسينمات، فكيف سيحقق إيرادات؟!».

وأكد الدياسطي أن هناك خطة لعرض الفيلم، وتم الاتفاق مع منصة عرض بديلة مشهورة لعرضه، بعد أن يُتم جولته في دور العرض الخارجية بالدول العربية.

وأوضح المنتج أن فيلم «للإيجار» سيكون لديه جولة في المهرجانات السينمائية العربية والعالمية، وأن جودة الفيلم الفنية تعطيه فرصة للمشاركة في تلك المهرجانات.

قصة الفيلم وتفاصيله

فيلم «للإيجار»، تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي عن «الوحدة والعزلة»، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية، يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخصا تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظروف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

الجدير ذكره أن فيلم «للإيجار» هو ثالث أعمال شركة بيرد آي السينمائية بعد أن قامت من قبل بإنتاج فيلمي «لا تراجع ولا استسلام» للنجم أحمد مكي، وفيلم «سيما علي بابا» لمكي أيضًا عام 2011، ويعد هذا العمل شراكة بين المنتج والمخرج الكويتي محمد الحمادي، مع المنتج محمد دياسطي.

فيلم «للإيجار» تأليف وإخراج إسلام بلال، في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي، كلاً من شيرى عادل محمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.