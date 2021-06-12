واشنطن تطالب أفغانستان بمطار آمن للحفاظ على الدبلوماسيين في «كابول»

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة ترى ضرورة لوجود مطار عامل وآمن للحفاظ على وجود دبلوماسي دولي في العاصمة الأفغانية «كابول»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجاءت التصريحات الأمريكية، ذلك بعد يوم من رفض حركة «طالبان» الأفغانية، اقتراح تركيا بإبقاء قواتها لحراسة وإدارة مطار «حامد كرزاي الدولي» بعد رحيل باقي القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة.

وأثار موقف «طالبان» تساؤلات لدى الولايات المتحدة ودول أخرى ومنظمات دولية لها بعثات في كابول بشأن سبل إجلاء أفرادها من البلد الآسيوي في حال نشوب قتال يهدد العاصمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في رده على بيان «طالبان»: «نؤكد أن وجود مطار عامل وآمن ضروري لأي وجود دبلوماسي دولي وسيفيد المسافرين الأفغان والاقتصاد الأفغاني».

ورفض برايس، الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكن تعليقاته تبدو رسالة إلى حركة «طالبان» بأن الدول التي لها بعثات دبلوماسية في كابول قد تضطر لإغلاقها ما لم تشعر بأنه يمكن لدبلوماسييها الوصول بأمان إلى مطار عامل.

الجيش الأمريكي يدرس شن ضربات جوية في حال تقدم «طالبان» نحو كابول

وكانت مصادر صحفية، قالت في وقت سابق، إن الجيش الأمريكي يدرس إمكانية شن ضربات جوية على الأراضي الأفغانية في حال تقدم «طالبان» نحو العاصمة كابول، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون»، أقرت بإمكانية سيطرة الحركة على كابول وتضع خططا لمنع ذلك، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومساعديه الرئيسيين، أوضحوا فى وقت سابق بأنه عقب الانسحاب من أفغانستان، ستتوقف واشنطن عن تقديم الدعم الجوي للجيش الأفغاني، ما لم يكن الأمر يتعلق بضرب التنظيمات الإرهابية التي يمكن أن تضر بالمصالح الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، صرح في 14 أبريل الماضي، بأنه اتخذ قرارا بإنهاء العملية العسكرية في أفغانستان، والتي أصبحت أطول حملة عسكرية خارجية في تاريخ الولايات المتحدة، وبدأ بالفعل انسحاب القوات، ومن المتوقع أن تغادر القوات العسكرية الأمريكية كلها أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل.