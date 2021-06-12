عاجل.. إغلاق جزئي بميدان الحرية بحدائق أكتوبر لمدة شهر

أغلق جهاز مدينة حدائق 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بشكل جزئي ميدان الحرية بجهاز المدينة؛ لتنفيذ أعمال مد خط مياه الشرب قطر 1500مم الخارج من محطة 6 أكتوبر الجديدة «الربع الثاني» حتى محطة رفع الخزان الأوسط لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعي ومدينة أحمد زويل بنطاق جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

الأعمال تتم دون تعطيل للحركة المرورية

وقالت محافظة الجيزة، إن الأعمال تستلزم غلق جزئي بميدان الحرية وتقاطعه مع طريق أحمد زويل بالتناوب لمدة شهر بدأت من صباح اليوم حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 دون تعطيل للحركة المرورية.

وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي مسؤولي الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر والشركة المنفذة للأعمال باتخاذ ما يلزم نحو تسيير حركة المرور وضمان أمن وسلامة المواطنين، لافتًا إلى وضع الإدارة العامة لمرور الجيزة اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وطالب محافظة الجيزة المواطنين من المارة وقائدي المركبات اتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات

بدء إغلاق جزئي لميدان العبور في الاتجاهين

فيما بدأت محافظة الجيزة، أعمال صيانه وإصلاح الفواصل العرضية التالفة الخاصة بكوبري العبور في الاتجاهين «جهينة سابقًا» الواقع بدائرة مدينة 6 أكتوبر تفاديًا لأي تكدس مروري أو حوادث سير يتسبب فيها تلف هذه الفواصل العرضية.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الشركة المنفذة للأعمال، أجرت غلق جزئي لكوبري العبور «جهينه سابقا» بالاتجاهين بالتناوب لمده 15 يوم ابتداء من صباح اليوم حتى الساعة السادسة صباح الأحد الموافق 27 يونيو، على أن يكون العمل على مدار 24 ساعه دون تعطيل حركة المرور.