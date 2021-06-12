للراغبين في الحجز.. سعر الشقة ضمن مشروع «أطلس» للإسكان

يتساءل عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مشروع أطلس للإسكان، بمدينة حلوان، عن سعر الشقق المطروحة داخل المشروع السكني.

حيث أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات التابع للجهاز المركزي للتعمير، عن فتح باب التخصيص لعدد من الشقق السكنية كاملة التشطيب، في البلوك رقم 31 بالمجاورة الأولى بالتجمع السكني الجديد أطلس بحلوان.

سعر الشقة ضمن مشروع «أطلس» للإسكان

وبالنسبة لأسعار الشقق في مشروع أطلس للإسكان، سجل سعر المتر في جميع الشقق 4460 جنيها، فيما وصل سعر الشقة الـ94 مترًا لـ431 ألف جنيه، بعد إضافة نسب التميز 2%، كما سجلت الوحدة الـ115 مترا 512 ألف جنيه.

فيما سجلت الوحدة الـ107 أمتار 491 ألف جنيه بعد إضافة نسب التميز والتي وصلت لـ3%، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية بين 94 مترًا وحتى 120 مترًا.

نظام سداد الشقق في مشروع أطلس للإسكان

أما نظام سداد الشقق في مشروع أطلس للإسكان، يتمثل فى في سداد 50% من قيمة الوحدة مقسمة لـ10% جدية حجز، 15% عند التخصيص و30% دفعة استلام.

ثم سداد 50% من قيمة الوحدة على 5 سنوات عبارة عن أقساط شهرية بفائدة البنك المركزي المعلن عنها.

خطوات التقديم في مشروع أطلس للإسكان

وتتمثل خطوات التقديم في مشروع أطلس للإسكان، شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 300 جنيه.

على أن يتم غلق باب التخصيص بانتهاء تخصيص الشقق المعروضة، ويتم التسليم شهر يوليو 2022.

آلية تخصيص شقق مشروع أطلس للإسكان

أما عن آلية تخصيص شقق مشروع أطلس للإسكان، يتم تخصيص الوحدات السكنية، ضمن الطرح، وفقا لأسبقية التقديم، وسداد النسب المقررة.

ويعد ذلك الطرح، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

أما عن موعد تسليم الشقق السكنية المطروحة بمشروع أطلس للإسكان للفائزين بها، فسيكون موعد التسليم خلال شهر يوليو 2022.