مساحة تبدأ من 94 مترا.. 15 معلومة عن مشروع أطلس للإسكان بحلوان

تقع الشقق بمشروع أطلس للإسكان بالبلوك رقم 31 بالمجاورة الأولى بالتجمع السكني الجديد أطلس بحلوان، حيث أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات التابع للجهاز المركزي للتعمير، فتح باب التخصيص، لعدد من الشقق السكنية كاملة التشطيب.

وسجل سعر المتر في جميع الشقق بمشروع أطلس للإسكان، 4460 جنيها.

وترصد السطور التالية، أهم المعلومات عن مشروع أطلس للإسكان، بمدينة حلوان:

15 معلومة عن مشروع أطلس للإسكان

1- تتراوح مساحة الشقق بمشروع أطلس للإسكان، ما بين 94 مترًا وحتى 120 مترًا.

2- أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات التابع للجهاز المركزي للتعمير، فتح باب التخصيص، لعدد من الشقق السكنية كاملة التشطيب.

3- تقع الشقق بمشروع أطلس للإسكان" بالبلوك رقم 31 بالمجاورة الأولى بالتجمع السكني الجديد أطلس بحلوان.

4- بدأ التقديم على الشقق المطروحة بمشروع أطلس للإسكان، يوم الأحد 23 مايو.

5- تبدأ مراحل التقديم للحصول على شقة ضمن مشروع أطلس للإسكان، بشراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 300 جنيه.

6- يتم التخصيص وفقًا لأسبقية التقديم وسداد النسب المقررة.

7- يغلق باب التخصيص بانتهاء تخصيص الشقق المعروضة.

8- يوجد أنظمة للسداد الفوري والتقسيط.

9- يتم التسليم شهر يوليو 2022.

10- سجل سعر المتر في جميع الشقق بمشروع أطلس للإسكان، 4460 جنيها.

11- وصل سعر الشقة الـ94 مترًا لـ431 ألف جنيه، بعد إضافة نسب التميز 2%.

12- سجلت الوحدة الـ115 مترا 512 ألف جنيه.

13- سجلت الوحدة الـ107 أمتار 491 ألف جنيه بعد إضافة نسب التميز والتي وصلت لـ3%.

14- نظام سداد الشقق في مشروع أطلس للإسكان، يتم سداد 50% من قيمة الوحدة مقسمة لـ10% جدية حجز، 15% عند التخصيص و30% دفعة استلام.

15- يتم سداد 50% من قيمة الوحدة على 5 سنوات عبارة عن أقساط شهرية بفائدة البنك المركزي المعلن عنها.

يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تقوم بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية من حين لآخر داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، وبشروط معينة، ونظام سداد محدد، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.