في خطوتين.. تعرف على نظام سداد قيمة شقق مشروع «أطلس» السكني

أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات، التابع للجهاز المركزي للتعمير، عن فتح باب التخصيص، لعدد من الشقق السكنية كاملة التشطيب، ضمن مشروع «أطلس» للإسكان، بالبلوك رقم 31 بالمجاورة الأولى بالتجمع السكني الجديد أطلس بحلوان.

وفور الإعلان عن هذه الشقق، تزايدت التساؤلات عن نظام سداد الشقق في مشروع «أطلس للإسكان»، من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

نظام سداد الشقق في مشروع «أطلس للإسكان»

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» في خطوتين نظام سداد الشقق في مشروع «أطلس للإسكان».

1- يتم سداد 50% من قيمة الوحدة، مقسمة لـ10% جدية حجز، و15% عند التخصيص، و30% دفعة استلام.

2- سداد 50% من قيمة الوحدة على 5 سنوات عبارة عن أقساط شهرية بفائدة البنك المركزي المعلن عنها.

وتتراوح مساحة الشقق بمشروع أطلس للإسكان، ما بين 94 مترًا وحتى 120 مترًا، حيث سجل سعر المتر في جميع الشقق بمشروع أطلس للإسكان، 4460 جنيهًا.

وتبدأ مراحل التقديم للحصول على شقة ضمن مشروع أطلس للإسكان، بشراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 300 جنيه، على أن يتم التخصيص وفقًا لأسبقية التقديم وسداد النسب المقررة، ويغلق باب التخصيص بانتهاء تخصيص الشقق المعروضة.

يذكر أن سعر الشقة الـ94 مترًا وصل إلى 431 ألف جنيه، بعد إضافة نسب التميز بنسبة 2%.

وسجلت الوحدة مساحة 115 مترًا سعر 512 ألف جنيه، فيما سجلت الوحدة الـ107 أمتار سعر 491 ألف جنيه بعد إضافة نسب التميز والتي وصلت لـ3%، وسيتم تسليم شقق المشروع خلال شهر يوليو 2022.

يُذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تقوم بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية من حين لآخر داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، وبشروط معينة، ونظام سداد محدد، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.