يبحث العديد من المواطنين عن كيفية معرفة الرقم التأميني بالرقم القومي عن طريق النت، حيث وفر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، خدمة الاستعلامات عن الرقم التأميني، برقم البطاقة.

كيفية معرفة الرقم التأميني بالرقم القومي عن طريق النت

وأوضحت الهيئة كيفية معرفة الرقم التأميني بالرقم القومي عن طريق النت، مشيرة إلى أن الرقم التأميني هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي، بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأميني بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

كيفية معرفة الرقم التأميني بالرقم القومي عن طريق النت

- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــا

- الدخول على الخدمات التي يقدمها الموقع.

ـ الضغط على خدمات المؤمن عليهم، ثم قم بالضغط على الخدمات التأمينية.

- قم باختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- الضغط على ​​بدء الخدمة.

- يتم إدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

- الضغط على أيقونة أنا لست روبوت.

- الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حالة عدم وجود رقم تأميني خاص بالمواطن الراغب في التسجيل بمنظومة التأمين الاجتماعي، يذهب الراغب في الاشتراك إلى هيئة التأمين التابع لها محل سكنه، ثم يقدم المشترك المستندات المطلوبة منه لتسجيل الرقم التأميني الخاص به.

وأشار موقع هيئة التأمينات، إلى أنه يتم سداد المبلغ المستحق لتسجيل الرقم التأميني واستخراج البرنت الخاص بالرقم، والذي يقدر بقيمة 50 جنيها لاستخراجه أول مرة، ثم يتم تحديد موعد استلام البرينت التأميني الخاص بالمشترك، بعد أن يتم ختمه في هيئة التأمين التابع لها المواطن.