لو زوجك اختفى.. اعرفي تفاصيل حصولك على إعانة شهرية من «التأمينات»

كشفت الهيئة القومية للتأمينات، عن أنه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، كما أكد القانون، أنه في حالة فقد أو غياب المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية، تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته.

وتصرف الإعانة الشهرية، اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه، إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما، وفقا لما نصت عليه المادة 34 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويقصد بالمستحقين «الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات».

وأكدت التأمينات، أنه إذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتسري على الإعانة أحكام المادة 35 من القانون، التي تنص على زيادة المعاشات في 30 يونيو من كل عام، بحد أقصى 15%.

بعد فوات 4 سنوات من تاريخ الفقد يعتبر انتهاء الخدمة

وأكد قانون التأمينات الاجتماعية، أنه بعد فوات 4 سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما، يعد تاريخ الفقد هو تاریخ انتهاء الخدمة، وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية، وفقا لأحكام هذا القانون، وتعد الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.

وتصرف المبالغ المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون للمستحقين لها، الموجودين على قيد الحياة، في تاريخ انقضاء مدة الفقد، أو في تاريخ ثبوت الوفاة، حيث نصت المادة 31 من قانون التأمينات على ما يلي:

- يستحق مبلغ التعويض الإضافي في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة، متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا.

كما نصت على استحقاقه في حال ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

- يكون هذا التعويض معادلا لنسبة مـن الأجر السنوي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق، ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة، أجر تسوية المعاش، مضروبا في اثنى عشر، موضحا أنه في جميع الأحوال، يزداد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (50%) في الحالات الناتجة عن إصابةعمل.

- يضاعف مبلغ التعويض الإضافي، في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة، ولم يوجد مستحقون للمعاش.