مستشار الرئيس يعلق على حدوث «موجة رابعة من فيروس كورونا»

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، ردا على الموجة الرابعة لفيروس كورونا واحتمال حدوثها، أن الموجة الرابعة وارد أن تحدث وإن حدثت ستكون بسلالات متحورة لفيروس كورونا، ولكن «سابق للأوان الحديث عن موجة رابعة لفيروس كورونا الآن»، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر لا يوجد بها سلالات جديدة لفيروس كورونا، وتعتمد مصر في دراستها على تحاليل جينية تقوم بها داخل مستشفيات العزل الصحي.

المدة الزمنية للمناعة المكتسبة من لقاحات كورونا

وتابع تاج الدين أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد الفترة الحالية انخفاضا كبيرا لأعداد مصابي الفيروس ويجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم تكوين بؤر مزدحمة، لافتا إلى أهمية أخذ لقاح فيروس كورونا للحماية من الإصابة بالفيروس.

وطالب المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية حتى بعد أخذ اللقاح، مشيرا إلى أن اللقاح لا يعطي مناعة 100% ولكنه يحمي من خطر الأعراض الثقيلة، وعن الفترة المناعية التي يعطيها اللقاح للجسم، قال إن الدراسات حتى الآن تشير إلى 9 أشهر، ولكن لم يوجد وقت دقيق للمناعة التي تكتسب من اللقاحات.

وطالب المواطنون بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، لافتا إلى خطة الدولة في التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا، وكذلك تطعيم المواطنين وتوريد عدد من اللقاحات المتنوعة فضلا عن بدء إنتاج لقاح كورونا في مصر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية، وتتلقى الوزارة كل الاستفسارات من المواطنين بشأن مستجدات الفيروس.