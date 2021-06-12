غدا.. «القاهرة» تطلق قافلة لتنظيم الأسرة في المرج

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة عن تنظيم قافلة صحة إنجابية مجانية بحي المرج، ضمن حملة «حقك تنظمي»، وذلك في الفترة من 13 إلى 14 يونيو الجاري، وستقوم القافلة بتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة وإخصائي النساء والتوليد، لإجراء الكشف الطبي وعمل الأشعة وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، كما ستتضمن القافلة تنظيم عدد من الندوات التوعوية، حيث تأتي تلك الحملات في إطار اهتمام الدولة بصحة المرأة وأهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ونشر المعلومات الطبية الصحيحة، وزيادة الوعي لدى المواطنين بخدمات تنظيم الأسرة ومدى دوره الإيجابي على الأسرة والمجتمع، فضلا عن دعم ومساندة السيدات مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة عن طريق عقد ندوات تثقيفية.

توسعات محور الفردوس

من ناحية أخرى، انتهت أجهزة محافظة القاهرة من تسكين سوق أبو المكارم الجديد، الذي تم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بجوار مسجد أبو المكارم الزغل بحي غرب مدينة نصر، بالتزامن مع الانتهاء من الأعمال الجارية به، وذلك في إطار أعمال توسعات إنشاء محور الفردوس الذي يبدأ من ميدان تاكي بشارع الفردوس، متقاطعا مع طريق صلاح سالم عند ميدان الفردوس وأسفل كوبري الفردوس، ويمر المحور بشارع ابن قنصوة متقاطعا مع محور الأوتوستراد عبر كوبري متعدد الاتجاهات، ومارا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، وامتداده حتى ربطه على امتداد محور المشير طنطاوي.

سوق أبو المكارم

وأكدت محافظة القاهرة أن سوق أبو المكارم الجديد مقام على أرض أملاك الدولة على مساحة 1500 م2 وتحمل تكاليف الإنشاء النائب محمد مصطفى السلاب، في إطار تفعيل دور المجتمع المدني لخدمة المواطنين.

ويضم السوق 47 محلا، ومخصص لنقل الحرفيين المتواجدين بما يسمى سوق 42 بالحي السابع، والسوق الجديد مجهز بالكامل ومزود بكافيتريا ودورات مياه ومصادر للكهرباء، ويشتهر بأعمال السمكرة والسباكة وبيع قطع الغيار.